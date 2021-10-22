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На орбите к 2027 году построят первую частную космическую станцию

На станции будет надувной жилой модуль, стыковочный модуль, двигательный отсек, роботизированный манипулятор и лаборатория.

Над проектом первой частной космической станции будут работать совместно с корпорацией Lockheed Martin: Nanoracks и Voyager Space в сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

На станции расположат: надувной жилой модуль, стыковочный модуль, двигательный отсек, роботизированный манипулятор и лабораторию. Одновременной на станции смогут находиться до четырех астронавтов. Ее объем — 340 м³.

Для сравнения, внутреннее пространство МКС составляет 916 м³, что это можно сравнить в пространством внутри авиалайнера Boeing 747.

Кроме того, Starlab сможет принимать космических туристов и проводить разные коммерческие и бизнес-проекты.

Станцию собираются отправить на орбиту за один пуск в 2027 году.

Проект под названием название Starlab реализуют, чтобы проводить важные научные исследования, стимулировать производства и поддерживать американское присутствие на низкой околоземной орбите. 

Текст ссобщения корпорации Lockheed Martin

22 октября, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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