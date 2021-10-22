Министры обороны стран НАТО согласовали новый оборонный план

Министры обороны стран-членов НАТО одобрили план, который позволит альянсу более оперативно реагировать на сложные и меняющиеся условия в сфере безопасности, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Главы оборонных ведомств стран альянса, в том числе министр обороны Ллойд Остин, обсудили позицию НАТО по сдерживанию и обороне в первый день министерского совещания в Брюсселе.

«Сегодня министры одобрили новый всеобъемлющий план защиты нашего альянса в условиях кризисов и конфликтов, чтобы убедиться, что у нас и дальше будут нужные силы в нужном месте и в нужное время, чтобы защитить от любой угрозы население наших стран, составляющее в общей сложности более одного миллиарда человек», – сказал Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, союзники договорились выделять больше средств на оборону и повышать боеготовность сил.

Министры также проанализировали прогресс в реагировании на растущую угрозу со стороны российских ракетных систем.

«Мы не будем зеркально отвечать на дестабилизирующее поведение России, и у нас нет намерений размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, ­– сказал Столтенберг. – Мы реализуем сбалансированный пакет политических и военных мер, чтобы отреагировать на эту угрозу».

Этот пакет включает в себя значительное усовершенствование противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Он также предусматривает усиление потенциала обычных вооружений с помощью внедрения реактивных двигателей пятого поколения, проведение учений и разведывательных операций, адаптированных к меняющимся условиям, а также повышение готовности и эффективности средств ядерного сдерживания.

Столтенберг заявил, что отношения между альянсом и Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

Напряженность в отношениях между Россией и НАТО в последнее время возросла. В понедельник Москва объявила о приостановке работы постоянного представительства при НАТО в ответ на высылку альянсом восьми россиян-сотрудников постпредства. Альянс обвинил россиян в шпионаже, в Кремле эти обвинения отрицают.

Столтенберг сказал, что сожалеет о решении России закрыть офис альянса в Москве. По его словам, у НАТО все еще есть каналы связи с Россией, но это усложняет задачу коммуникации.

Столтенберг сказал, что эта сложная ситуация только подчеркивает важность продолжения переговоров между двумя сторонами, добавив, что НАТО будет и дальше стремиться к конструктивному диалогу с Россией.

Министры также обсудили ситуацию в Афганистане. Страны НАТО вместе вошли в Афганистан и вместе вывели оттуда свои силы.

«Мы обменялись мнениями о том, как сохранить достигнутые успехи и сделать так, чтобы Афганистан никогда больше не стал убежищем для террористов, – сказал Столтенберг. –Мы сошлись во мнении, что необходимо сохранять бдительность. Мы будем отслеживать любые попытки международных террористических организаций перегруппироваться в Афганистане».

По его словам, у США и ряда других союзников есть возможности, позволяющие им наносить удары по таким террористическим группировкам, находясь за пределами Афганистана. «Мы будем требовать от талибов выполнения обещаний в отношении борьбы с терроризмом, обеспечения свободы передвижения и соблюдения прав человека», – сказал генеральный секретарь.

Лидер НАТО подчеркнул, что альянс должен извлечь уроки из войны в Афганистане, которая продолжалась почти 20 лет. По его словам, в ходе совещания министры обсудили некоторые из первых отчетов об этом процессе.

«Кризис в Афганистане не меняет того факта, что Европе и Северной Америке необходимо сплотиться в рамках НАТО перед лицом усиливающихся глобальных вызовов, – сказал Столтенберг. – Наше единство и наша сила – это то, что обеспечивает нашу безопасность. Жизненно важно, чтобы мы продолжали координировать свои действия и вместе бороться с международным терроризмом».

По его словам, в пятницу в штаб-квартире НАТО состоятся дальнейшие обсуждения, в том числе встреча Глобальной коалиции по борьбе с «Исламским государством».