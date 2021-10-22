Квентин Тарантино снимет последний фильм

Недавно американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что планирует закончить карьеру и отдыхать. Однако в своем последнем интервью Variety он говорил уже совершенно другое. Режиссер заявил, что хочет снять комедию. Это вполне может быть спагетти-вестерн «Убить Билла 3».

«Почему бы и нет? Но сначала я хочу снять комедию. Мне не терпится снять этот фильм, потому что он определенно будет веселым, в нем все будут говорить на разных языках», — сказал Тарантино.

На одну из главных ролей уже есть кандидат — дочь Умы Турман, Майя Хоук, должна сыграть дочь невесты.

Однако будет ли это действительно продолжение боевика или нечто совершенно иное, не знает пока даже сам режиссер. Возможно, это будет спагетти-вестерн, в котором все герои говорят на разных языках. Да и не факт, что этот десятый по счету фильм Тарантино станет его лебединой песней. У маэстро еще много идей.