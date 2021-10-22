Квентин Тарантино снимет последний фильм Зеленський веде Україну до енергетичної окупації Росією — Омелян » Королева Елизавета II провела ночь в больнице АВТОР ФОТО,REUTERS Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на четверг в больнице после того, как врачи посоветовали ей отменить визит Северную Ирландию. В сообщении Букингемского дворца сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок. «После того, как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении», — сообщает Букингемский дворец. Королеву осматривали врачи в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона, расположенной на расстоянии около 32 километров от Виндзора. Сообщается, что визит в больницу не связан с коронавирусом. Судя по сообщениям, Елизавета II осталась в больнице на ночь по практическим соображениям. В четверг вечером она вернулась к исполнению обычных обязанностей и работала за своим столом в Виндзорском замке. Двухдневная поездка 95-летней Елизаветы II в Северную Ирландию должна была начаться в среду, однако ее отменили по совету медиков. Ожидается, что королева примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.