Китай переделал советские старые истребители в беспилотники

В сети появились фотографии беспилотников, переделанных из китайских истребителей J-6 — китайской копии МиГ-19. Как сообщает Defense News, их изначально опубликовало командование восточного военного округа КНР.

J-6 — это китайская копия самолета МиГ-19, первого серийного сверхзвукового истребителя в СССР. При размахе крыла в 9,2 метра его длина — 12,5 метра. Максимальный взлетный вес J-6 составляет 8,8 тонны, при этом самолет может нести до 3,75 тонны полезной нагрузки. Истребитель может летать с крейсерской скоростью 830 узлов на расстояния до 2,2 тысячи километров.

J-6 официально вышли из состава ВВС Народно-освободительной армии Китая в 2010 году, но продолжали появляться на спутниковых снимках с двух авиабаз неподалеку от Тайваня. Ходили слухи, что их переделали в беспилотники, чтобы использовать в качестве воздушных целей или в других целях.

В октябре в сети появились фотографии беспилотных J-6. По данным Defense News, их изначально опубликовало командование восточного военного округа в Weibo. Сейчас этот пост военные, очевидно, удалили, но снимки остались в других социальных сетях. На них серийные номера летательных аппаратов замазаны, что может указывать на то, что они находятся в активной эксплуатации. Снимки с авиабаз неподалеку от Тайваня говорят, что таких аппаратов у китайских военных значительное число.

Китайцы не первый раз переделывают старые советские самолеты в беспилотники.