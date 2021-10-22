Как выбрать стоматологическую клинику: где лучше лечить зубы

Как выбрать хорошую стоматологическую клинику

Когда болят зубы, ключевое решение – это выбор стоматологии. Ведь именно от сделанного выбора зависит и качество лечения. Необходимо разобраться, какой вариант будет лучше – частный или муниципальный. Конечно, в городских клиниках тоже приходится иногда платить за материалы либо анестетики. Но все же цены здесь все равно гораздо ниже, чем в частных. Стоит отметить, что сегодня городские клиники могут предоставить вполне качественное лечение. В то время как частные могут не отличаться никакими особенностями. Но преимущественно такие учреждения, в частности,клиника ЦИС, стараются предоставить пациентам максимально комфортную обстановку и прекрасное обслуживание.

Почему важно заранее выбрать стоматологию

Стоматологические клиники условно подразделяются на три категории:

бюджетные;

бизнес;

премиум.

Разница здесь не конкретно в стоимости, а в предлагаемых услугах. Примечательно, что в премиальной больнице стоимость за стандартные услуги вроде анестезии или удаления зуба существенно завышены. Однако такую стоимость несложно пояснить лучшими высококачественными материалами и дорогим современным оборудованием. Перед тем, как выбрать стоматолога, важно сравнить прайсы нескольких клиник. Тогда, обратившись в выбранную стоматологию, вы уже будете знать, чего стоит ожидать. И не выйдете за рамки своего бюджета.

Как выбрать клинику

Любые проблемы с зубами не должны быть отложены в долгий ящик. Вот, как выбрать стоматологическую клинику.

Материалы

Каким бы опытным ни был доктор, если в наличии не будет хороших материалов, о качественной работе и говорить не стоит. Муниципальным стоматологиям часто приходится экономить на материалах, ведь выделяемый бюджет часто ограничен.

В свою очередь частные клиники всегда готовы предоставить материалы отличного качества, ведь им важна репутация. Современные материалы стоят недешево, но, как известно, скупой платит дважды.

Сервис

В частных стоматологиях можно часто наблюдать вежливых администраторов, которые предложат чашку кофе в ожидании своей очереди на удобном диване. Также для пациента здесь обязательно заведут медицинскую карту для отслеживания визитов и истории лечения.

О городских учреждениях такого сказать нельзя. Как минимум, потому что их график нередко соответствует рабочему графику потенциальных пациентов. Потому записаться удается на то время, которое остается. Да и обстановка в помещениях часто не внушает оптимизма.

Возможности

Делая выбор, где лучше лечить зубы, следует опираться на множество дополнительных нюансов. Современная стоматологическая клиника обычно предполагает использование новейших способов лечения, а также повышение квалификации врачей. Если речь идет о государственной стоматологии, часто последний пункт осуществляется только по личной инициативе доктора и готовности собственными силами оплатить обучение. Между тем, для частных учреждений это является обязательным способом продвижения.

Большинство платных клиник отличаются самым современным оборудованием, обширным перечнем услуг, а также максимальной безопасностью для пациентов. Опытные специалисты полностью позаботятся о здоровье зубов и десен клиента.

Гарантии

Документы, которые доктор предоставляет перед началом лечения в частной или государственной больнице необходимо читать внимательно. Ведь там может быть обозначен отказ от гарантии на выполненную работу. Такой документ ни в коем случае нельзя подписывать. Если работа сделана некачественно, но пациентом подписан отказ от гарантии, ему придется снова заплатить за то, что должно быть исправлено за счет врача.

Гарантия в каждом случае отличается. Например, пломбы должны держаться не менее двух лет. А если использованы материалы премиального качества, то не менее шести. Если говорить об имплантах, отдельные изготовители готовы предоставить пожизненную гарантию.

Где лучше делать зубы: в частной или государственной стоматологии

Прежде всего, необходимо заметить, что некоторые стоматологи нередко соглашаются работать в обеих больницах одновременно. Это действительно весьма распространено. И статус частной клиники еще не означает, что только там вам будет предоставлено лечение высокого качества.

Но в то же время один и тот же специалист может оказывать услуги разного уровня. Так, где лучше делать зубы? Все зависит от условий, в которых происходит лечение. А также от используемых инструментов. Еще один немаловажный момент – время. В частной больнице пациенту всегда уделяют требуемое внимание. Ровно столько, сколько требует лечение. В городской клинике ситуация может быть совсем другой. Уложиться в заданные рамки получается не всегда. И это напрямую воздействует на качество лечения.

Еще один ключевой фактор, который поможет понять, в какую стоматологическую клинику обратиться – отзывы пациентов, которые пользуются услугами данной стоматологии. Они помогут сделать решающий выбор.