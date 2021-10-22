Как быстро оплатить коммуналку с Easypay

Благодаря современным технологиям упрощаются многие вещи в нашей жизни. В том числе и обычные бытовые будни. Это касается и регулярных платежей, которые мы выполняем каждый месяц. И если раньше нам приходилось выходить из дома, стоять в очереди в банк или госучреждение, то теперь это все гораздо проще. Мы прямо дома выполняем все платежи, посетив тот или иной сайт коммунальной службы, либо госуслуг. А теперь и это задача упрощена, благодаря возможности заплатить за коммунальные услуги в Киеве или областях в одном месте, на одном сайте. Но и не только коммунальные услуги — весь перечень возможностей огромен и постоянно дополняется новыми сервисами — зайдите и убедитесь в этом сами.

Благодаря системе Easypay вы можете:

экономить время

оплачивать все и сразу

получить приятный бонус

Как это работает с Easypay

Сама по себе система платежей в одном месте не новшество, но только на сайте Easypay.ua вы получаете полноценный сервис, работающий круглосуточно. Вам достаточно просто зайти на сайт и зарегистрироватсья. Интуитивно понятное управление платежами и минимум лишних действий позволят вам делать все платежи сразу за считанные минуты. Кроме того, при определенных условиях вы получаете кешбек до 3%, выбирая отдельные услуги.

На одной странице вы видите сразу все возможные платежи госуслуг и коммунальных служб по областям и регионам Украины. Вам необходимо только их выбрать и выполнить простые действия. на сегодняшний день Easypay, это наиболее скоростная система оплат услуг, которая работает без сбоев, благодаря отличному программному механизму.

Ваша безопасность и дополнительные услуги

Easypay предлагает также и ряд других дополнительных услуг, таких, к примеру как: страхование, туризм, билеты на транспорт, платежи в бюджет. Также вы можете воспользоваться удобной картой от Easypay, которая имеет даже кредитную линию для лояльных пользователей. Вы можете заказывать такси и доставку товаров, а можете делать покупки — возможности ваши с данной универсальной системой безгранично расширяются.

Что же касается безопасности, то вы получаете максимальную защиту всех ваших данных и гарантии безпроблемной работы. Вы 24 часа в сутки и семь дней в неделю абсолютно защищены от любого взлома и хакинга данных, благодаря идеальному защитному программному обеспечению. Так что смело начинайте работу с системой прямо сейчас, и вы будете поражены ее возможностями и простотой!