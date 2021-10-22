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Глобальный технологический дефицит — Skoda и Renault останавливают производство

Компания Skoda приостановила на две недели работу на трех своих автозаводах в Чехии. Теперь на них осталась рабочей лишь одно производственная линия, которая необходима для того, что бы дособрать 10 тыс. автомобилей, которые уже заказаны клиентами, сообщает Autonews.ru.

Причина такого решения — дефицит полупроводников, с которым столкнулись практически все автоконцерны по всему миру. Аналитики опасаются, что такой простой может привести к серьезному дефициту машин чешской марки у дилеров. Как следствие, клиенты будут ожидать заказанные автомобили долгое время. Также цены на машины могут серьезно повыситься.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году французский автопроизводитель Renault выпустит минимум на 300 тыс. машин меньше от планируемого уровня. Как заявили источники агентства Reuters, снижение выпускаемой продукции связано с тем, что французское предприятие испытывает недостаток электронных компонентов.

22 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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