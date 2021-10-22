Эмили Блант может сняться в новом фильме Кристофера Нолана об атомной бомбе

Режиссер Кристофер Нолан нашел актрису на главную роль в своем новом фильме о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Как сообщает Deadline, ней станет Эмили Блант («Тихое место»).

Блант пока что не подтвердила свое участие официально, но по слухам она ведет активные переговоры. Если они увенчаются успехом, то актриса исполнит роль жены главного героя.

Ранее также стало известно, что в проекте может принять участие Киллиан Мерфи («Острые козырьки») — он сыграет Оппенгеймера.

Сюжет фильма развернется в годы Второй мировой войны. Он сконцентрируется на Роберте Оппенгеймере и его роли в разработке атомной бомбы. За основу сценария взята книга «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», написанная Каем Бердом и Мартином Шервином.

Картина под названием «Оппенгеймер» выйдет в прокат 21 июля 2023 года.