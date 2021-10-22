Джо Байден: «У США есть обязательства перед Тайванем»

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон твёрдо намерен встать на защиту Тайваня, если это островное государство подвергнется нападению со стороны Китая, сообщает «Голос Америки».

На встрече с общественностью, организованной телеканалом CNN в Балтиморе, Байдену был задан вопрос о вероятности защиты Тайваня в случае нападения Китая. «Да, ответил Байден, у США есть обязательство это сделать».

В последние недели Пекин направил десятки боевых самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал неизбежным «воссоединение» Китая и Тайваня.

Байден заявил, что не имеет опасений относительно вероятности преднамеренного военного конфликта с Китаем, сообщило агентство Reuters. Вместе с тем он отметил, что его беспокоит риск непреднамеренной эскалации.