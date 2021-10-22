Дом Фредди Крюгера выставлен на продажу за огромные деньги

Фредди Крюгер там больше не живет, но дом, ставший знаменитым благодаря фильму Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов», теперь может стать вашим за 3,25 миллиона долларов.

Дом, расположенный по адресу 1428 N Genesee в Лос-Анджелесе, построен в голландском колониальном стиле, имеет три спальни и четыре ванные комнаты. В двухэтажном доме полы сделаны из орехового дерева, а пройдя через арки, вы попадете в открытую кухню в стиле ретро со встроенными шкафами. В доме имеется анфилада комнат, отдельная прачечная и множество подсобных помещений.

Также есть отдельный гостевой дом с собственным крытым патио с беседкой, кухней и дизайнерской ванной комнатой. Строение расположено в самом сердце исторической площади Сполдинг.

Фильм «Кошмар на улице Вязов», снятый Уэсом Крэйвеном по собственному сценарию в 1984 году, положил начало франшизе, насчитывающей девять полнометражных фильмов и занимающей третье место по общим кассовым сборам среди хоррор-франшиз. Дебют Джонни Деппа в кино состоялся именно в этом фильме. В 2019 году озвучивались планы по возрождению слэшера, в том числе, в виде сериала на HBO Max. Роберт Инглунд, сыгравший знаменитого маньяка, появится в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела».