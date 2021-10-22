«Динамо» против «Шахтера»: кто победит в этом сезоне УПЛ?

Чемпионат Украины по футболу приближается к экватору текущего сезона. Кто добудет чемпионский титул в текущем созыве УПЛ? Кого букмекеры считают фаворитом в борьбе за золотые медали? Предлагаем изучать данный материал.

Кто фаворит чемпионской гонки УПЛ?

Прямо сейчас букмекерские конторы Украины прогнозируют успех «Динамо» в УПЛ по итогам текущего сезона, сообщает https://1football.info/. Шансы киевского клуба второй раз подряд завоевать золотые медали оцениваются коэффициентом 1,75, что в процентном соотношении составляет 57% вероятности.

«Шахтер» — второй претендент на титул, считают эксперты. Поставить на то, что «горняки» отберу звание чемпиона у киевлян, букмекеры предлагают с котировкой 2,10.

«Ворскла» — 25,00;

«Заря» — 25,00;

«Днепр-1» — 30,00.

Как видим, битва за титул по классике жанра развернется между «бело-голубыми» и «горняками». При этом у других клубов шансов включиться в борьбу попросту нет.

Кризис украинского футбола?

Два лучших клуба Украины на данный момент вынуждены довольствоваться победами исключительно на внутренних аренах. «Динамо» и «Шахтер» провалили стартовые игры в Лига чемпионов, где обе команды за три тура не только не одержали побед, но и даже не забили ни одного гола.

Киевляне в своей группе проиграли «Баварии» (0:5) и «Барселоне» (0:1), а также разошлись миром с «Бенфикой» (0:0). У «Шахтера» аналогичные результаты – проигрыши «Реалу» (0:5) и «Шерифу» (0:2), а также домашняя ничья в игре против «Интера».

Аналитики букмекерской конторы Леон считают, что и «Динамо», и «Шахтер» завершат выступления на европейской арене по итогам групповой стадии Лиги чемпионов. При этом следующий матч в турнире киевляне сыграют на «Олимпийском» против «Барселоны», а «горняки» отправятся в Мадрид, где им будет противостоять «Реал».

Кто станет лучшим бомбардиром УПЛ?

Поклонникам изысканных ставок в БК Леон также предлагают заключить пари на итоги бомбардирской гонки в УПЛ. Согласно оценкам экспертов, больше всех голов по итогам текущего чемпионата забьет Виктор Цыганков из киевского «Динамо» — коэффициент такой ставки составляет 2,80.

Главный конкурент Цыганкова – это форвард «Днепра-1» Артем Довбик с котировкой на успех 2,85. Отметим, что сейчас на счету Цыганкова восемь голов, а Довбик смог записать на свой счет шесть точных ударов.