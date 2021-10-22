ЦАХАЛ возобновил прерванные два года назад учения по отработке ударов по ядерным объектам Ирана

Как стало известно, военно-воздушные силы нашей страны вернулись к тренировкам, «репетируя» нанесения мощных ударов по ядерным объектам Ирана.

Сообщая об этом, корреспондент 12 канала ИТВ уточняет, что такие тренировки не проводились более двух лет, однако, начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави не только инициировал возвращение к отработке удара с воздуха по Ирану, но даже распорядился выделить на это значительные финансовые средства.

Не лишним будет отметить, что учения проходит на фоне попыток США возобновить переговоры с иранцами по «ядерному соглашению». Израиль же решил, что существует острая необходимость в разработке (и, возможно, дальнейшей реализации) военного плана на случай, если переговоры не принесут результатов.

Согласно тому же источнику, в настоящее время начальник генштаба даёт указания не только увеличить возможности сбора разведывательной информации и составления актуальных оперативных планов, но и дал указание командованию ВВС начать обучение и «восстановить компетентность [военного лётного состава] в упорядоченной форме».