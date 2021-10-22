Чинна влада в інтересах Росії фальсифікує справи проти опозиції та військових — Головань

Від початку президентства Володимира Зеленського чинна влада в інтересах Російської Федерації генерує кримінальні справи проти опозиції та військових.

Про це в ефірі “Прямого” заявив адвокат Ігор Головань.

Він розповів як спершу проти п’ятого президента України Петра Порошенка порушили кримінальне провадження через ситуацію у Керчинській протоці. Згодом влада затримала українського бойового генерала Ігоря Павловського, а потім трапилася так звану “вугільна історія”.

Я хотів би нагадати, з чого почалося президентство президента Зеленського. З того, що порушили кримінальне провадження проти української влади, проти п’ятого президента Петра Порошенка. За що? За те, що українські моряки рухалися з українського одного порту в інший. І в чиїх інтересах порушили кримінальне провадження? В інтересах Російської Федерації, щоб представити, що це не Росія винна у захопленні наших кораблів і моряків, а це були незаконні і неправильні дії президента і тих же українських моряків і українських військових. Це буквально в перші дні президентства Зеленського, з цього це почалося. Ігор ГолованьАдвокат

Він наголосив, що чинна влада продовжує тримати у заручниках генерала Павловського та присуджує військову заставу у декілька мільйонів гривень.

“Чим це продовжилося? Взялися за тих, хто будував для українського флоту кораблі. Тобто злочином оголосили будівництво кораблів для українських Військово-морських сил. Генерал Павловський зараз знаходиться під вартою, і вже, по-моєму, там чотири місяці”, – заявив Головань.“Сьогодні було в новинах, що йому таки знизили заставу, але до 18 мільйонів гривень. Це значить, що людину просто хочуть закатувати в нашій тюрмі. Були ще десятки таких аналогічних проваджень”, – додав адвокат.

Він також пояснив, що “вугільна історія” дуже схожа на ситуацію з кораблями та моряками, тобто є черговою маніпуляцією чинної влади у боротьбі з опозицією

І ця вугільна історія – це наступний виток цієї ж історії, наступний виток політичних переслідувань. І тут мова йде про те, що давайте оголосимо державною зрадою. Що? Постачання вугілля з українських шахт українським електростанціям. А виплату тим працівникам, які це вугілля здобули, подали на гору і відвантажили на ті самі електростанції, давайте оголосимо фінансуванням тероризму. Дуже просто. Дуже схоже і на історію з моряками, і на історію з кораблями, і тепер на цю історію. Ігор ГолованьАдвокат

Головань переконує, що це вугілля вивело Україну з енергетичної кризи та забезпечило електроенергію на період опалювального сезону.

“Ми тут говорили і про податки, і про українських громадян, і про все інше. Але постачання цього вугілля запобігло тому, що Україна замерзла б в темряві, а були випадки, коли українські жінки народжували дітей в ліфтах, які застрягли від відсутності електрики”, – запевнив адвокат.

“Якщо цього вдалося уникнути, і Україна пройшла холодний період зі світлом та енергією, то цього одного достатньо для того, щоб виключити будь-яку подію будь-якого злочину, якби ми інші всі фактори навіть могли б відкинути. Але ми їх відкидати не будемо”, – підкреслив Ігор Головань