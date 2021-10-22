Бывшие коллеги по «Бэтвумен» разоблачили скандальную Руби Роуз

Похоже, история вокруг проекта становится куда интереснее сюжета сериала.
Скандал вокруг «разоблачения» актрисой Warner Bros. набирает обороты, сообщает Independent. Не успела Руби Роуз заклеймить студию WB позором за невыносимые условия работы и бесчеловечность, как сама оказалась под градом обвинений.
«Да, ребята, её уволили. И это очень тяжело — быть уволенной, когда ты главная актриса. Представьте, что нужно натворить, чтобы такое случилось», — заявил ее коллега Камрус Джонсон.
Куда менее сдержанно высказался ассистент продюсера сериала Александр Дж. Бакстер:
«С того самого дня, когда предполагаемая травма помешала ей выполнять 60% её работы, она стала относиться к съёмочной команде как к людям второго сорта. И чем дальше, тем становилось хуже. Она часто опаздывала, не заучивала свои реплики и ко всем участникам производственной команды относилась так, будто они были грязью под её ногами. Она сбегала с площадки, орала на окружающих. Однажды по её требованию мы целое утро потратили на подготовку её гримёрки (с шестью обогревателями, потому что она привыкла к жаркой австралийской погоде), а она появилась, хихикнула и ушла, заявив, что ей ничего не нужно. Потом я как-то после 15-часового рабочего дня на холоде придержал для неё дверь, она пролетела мимо, разбросав свою еду. Остановилась, посмотрела вниз, потом на меня, сказала: «Ну?» — и умчалась, оставив меня прибираться», — сообщил Бакстер CBR.
Также Бакстер рассказал, что один из близких друзей актрисы признавался, что они с Руби Роуз вместе шатались по вечеринкам, балуясь разнообразными наркотиками, в те самые дни, когда Роуз приезжала на съемки с восьмичасовым опозданием.
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