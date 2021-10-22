Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась результатами своих тренировок на видео и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети ролике 39-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в полный рост в собственном доме. Она выполняет танцевальные движения в красном кроп-топе и белых мини-шортах. Спирс показала свою фигуру после спорта с разных ракурсов. «Ради всего святого, наконец-то я вижу изменения в своем прессе! Приятно видеть результат!» — подписала она публикацию, которая набрала больше 200 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Королева пресса», «Ты многих вдохновляешь своими силой, светом и интересом к жизни», «Так держать, королева! У тебя невероятная улыбка», «Ты в отличной форме для своего возраста», «Выглядишь потрясающе!» — высказывались они.