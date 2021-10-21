Завершились съемки многострадального «Флэша» — экранизации комикса

Об этом в Инстаграме сообщил режиссер проекта Энди Мускетти.

Напомним, сольник о Флэше/ Барри Аллене является спин-оффом «Лиги справедливости». К роли Флэша возвращается Эзра Миллер. По сюжету его герой, обладающий суперспособностью сверхскоростного передвижения, пытается вернуться в прошлое и предотвратить смерть матери. Игра с пространством и временем приводит Барри Аллена в мультивселенную, и в параллельных реальностях он встречает разных Бэтменов в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека.

«Флэш» очень долго добирался до непосредственного производства. Сменил на пути нескольких режиссеров и едва не лишился исполнителя главной роли, когда Эзра Миллер оказался в эпицентре скандала из-за нападения на фанатку. Сейчас проект благополучно переходит к этапу постпродакшена. Релиз намечен на 3 ноября 2022 года.