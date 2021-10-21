 
«  
  »

В крови умершей актрисы «Санта-Барбары» нашли наркотики

В крови американской актрисы Тони Китэйн, умершей в возрасте 59 лет в мае, нашли опиоиды, антидепрессанты, седативные препараты, анальгетики и препараты от невралгических болей. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артистка скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии (группа заболеваний сердечной мышцы), однако найденные в организме Китэйн вещества также поспособствовали ее смерти.

О смерти Тони Китэйн стало известно 9 мая. Сообщалось, что актриса умерла в Калифорнии, однако официальная причина смерти не уточнялась. Китэйн родилась в Сан-Диего в 1961 году. Наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Санта-Барбара». Также артистка снялась в таких картинах, как «Мальчишник», «Гвендолин» и «Малибу».

21 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  