В Китае взрывом разнесло ресторан — трое погибших

В городе Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая в здании ресторана, полном людей, прогремел взрыв. По предварительным данным, там взорвался газ.

Первоначально сообщалось об одной жертве, позже это число выросло до трех.

Список пострадавших, после того как умерли еще два человека, состоит из 30 фамилий. На месте развернуты группы спасателей.

По данным экстренных служб городского района Хэпин, взрывной волной повреждены и соседние здания, и транспортные средства, включая автобус.