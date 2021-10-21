Україна вийшла на третє місце у світі за добовим числом померлих від “ковіду”

Україна вийшла на третє місця у світі за добовою кількістю летальних випадків від “ковіду”, та на п’яте місце – за числом нових зареєстрованих хворих із коронавірусом.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать дані сайту Worldometers.

За цією статистикою, 20 жовтня у США нарахували 80425 нових випадків коронавірусної хвороби, у Великій Британії – 49139, у Росії – 34073, в Туреччині – 29760, а в Україні – 18912.

При цьому за минулу добу від коронавірусних ускладнень у Сполучених Штатах померли 2005 людей, у Росії – 1028, в Україні – 495.