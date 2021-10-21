Ученые выяснили природу окаменелого «Нечто» из Антарктиды

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась огромным яйцом с мягкой оболочкой: новые данные указывают, что яйца многих древних рептилий не имели твердой скорлупы. Еще в 2011 году чилийские палеонтологи, работавшие в Антарктиде, сделали необычную находку, напоминавшую огромный окаменелый картофель размерами примерно 20 на 30 сантиметров. Образец был доставлен в музей и датирован возрастом 68 миллионов лет — поздним меловым периодом, последним в долгой эпохе доминирования динозавров.



В остальном его природа оставалась неизвестной: ученые никак не могли понять, что же это было, дав окаменелости прозвище «Нечто», в честь культового кинотриллера, действие которого разворачивается в Антарктиде. Лишь недавно появилась гипотеза о том, что «Нечто» могло быть яйцом с мягкой оболочкой, которое оставило морское животное. В новой статье, опубликованной в журнале Nature, эта версия полностью подтвердилась.

Даже самая тщательная томография не позволила обнаружить внутри признаки эмбриона — по-видимому, он толком не успел начать развитие. Тем не менее на тонких срезах окаменелости ученые рассмотрели структуры, схожие со структурами лишенных твердой скорлупы яиц некоторых современных животных. На то же указал химический анализ: это яйцо, хотя и исключительно крупное.



Авторы работы — Джулия Кларк (Julia Clarke) и ее коллеги из Техасского университета в Остине — подчеркивают, что хотя в позднем меловом периоде динозавры достигли своей максимальной величины, размеры откладываемых ими яиц были далеко не так масштабны. Этот рекорд принадлежит эпиорнисам, нелетавшим птицам, которые до сравнительно недавнего времени жили на Мадагаскаре и были истреблены европейцами.

Новая находка оказалась намного больше, хотя ученые затрудняются сказать, кто именно оставил это огромное и мягкое яйцо. Скорее всего, это был не динозавр, а мозазавр — представитель вымершей вместе с ними группы крупных морских пресмыкающихся. На это указывает и место обнаружения, которое 68 миллионов лет назад было теплым океанским мелководьем, и соседние находки, включая фрагменты скелетов молодых мозазавров.



Яйцам динозавров посвящена еще одна статья, опубликованная в том же номере журнала Nature. Ее авторы — Марк Норелл (Mark Norell) и его коллеги из Американского музея естественной истории — продемонстрировали, что некоторые из этих рептилий также несли яйца без полноценной скорлупы, с мягкими внешними оболочками. Это, по-видимому, объясняет тот факт, что яйца некоторых групп динозавров так до сих пор и не найдены, хотя кости встречаются во множестве.



Норелл с соавторами проанализировали окаменелые яйца протоцератопсов, живших в том же меловом периоде, и более древних мусзавров, живших в триасе — более 200 миллионов лет назад. Их структуры и состав ученые сравнили с яйцами современных пресмыкающихся, рептилий и птиц, показав, что до окаменевания изученные яйца динозавров не минерализовались и имели, по-видимому, мягкие оболочки.

Сопоставив яйца 112 живых и вымерших животных, авторы показали, что твердая скорлупа возникла у них лишь в мезозое, у нескольких групп динозавров независимо друг от друга. Ранние же архозавры — предки динозавров, птиц и крокодилов — откладывали яйца с мягкими кожистыми оболочками.