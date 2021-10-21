Ученые выяснили природу окаменелого «Нечто» из Антарктиды Завершились съемки многострадального «Флэша» — экранизации комикса » Сиквел «Дюны» — уже решённое дело Глава Warner Bros. о «Дюне»: «Если вы видели, как заканчивается фильм, то наверняка знаете, будет ли сиквел»

Картина только вышла на HBO Max, но студия уже готова поддержать режиссёра Дени Вильнёва. О продолжении «Дюны» упомянули в разговоре с Deadline генеральный директор Warner Bros. Entertainment Энн Сарнофф и глава WarnerMedia Джейсон Киляр, которые рассказывали журналистам об успехе своего плана по «гибридному прокату» кинорелизов 2021 года. Их спросили в том числе о возможном кассовом провале экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта и о том, что будет, если картина выступит хуже ожиданий в прокате США. На что Сарнофф намекнула, на то, что сиквел — практически решённое дело. Будет ли у «Дюны» сиквел? Если вы смотрели фильм, то знаете, как он заканчивается. Мне кажется, что в таком случае вы уже наверняка знаете ответ на этот вопрос. Энн Сарнофф гендиректор и председательница Warner Bros. Entertainment О том, что в WB поддерживают план Вильнёва на два фильма, сказал и Киляр. По его словам, все решения о возможных сиквелах к картинам, выходящим одновременно в американском прокате и на HBO Max, принимаются «на основе отклика аудитории, а не только данных бокс-офиса». В интервью руководители Warner Bros. также отметили фильм-приквел «Клана Сопрано» — «Множественные святые Ньюарка». Картина провалилась в США, собрав 4,6 миллиона долларов в первый уикэнд, однако компания осталась очень довольна результатами в онлайн-кинотеатре (хотя и не разглашает показателей). По словам Сарнофф, «Святых Ньюарка» считают настоящим успехом и уже ведут переговоры с создателем «Сопрано» Дэвидом Чейзом о потенциальном новом проекте. Правда, будет ли это сериал или ещё одна полнометражная лента, неясно. Да, кассовые сборы были не слишком большими, но здесь вопрос в том, какая часть аудитории больше склонна посещать кинотеатры. С другой стороны, даже «Сопрано» вернулись в топ-10 самых популярных сериалов в нашем сервисе. Фильм дал сериалу новую жизнь. Мы уже общаемся с Дэвидом по поводу нового сериала, связанного с «Сопрано», для HBO Max. Фильм снова привлёк внимание к этой франшизе, так что нельзя судить о его успехе только по бокс-офису. Энн Сарнофф гендиректор и председательница Warner Bros. Entertainment Что касается «Дюны», то официально второй части ещё не дали «зелёный свет». В СМИ и ранее говорили, что WB примет решение на основе данных по HBO Max, где фильм вышел 21 октября, однако сама студия не подтверждала эту информацию. Релиз фильма Дени Вильнёва в американском кинопрокате состоится 22 октября, и по данным аналитиков, он должен собрать около 30-35 миллионов долларов в первые выходные. Однако «Дюна» уже попала на «пиратские» ресурсы, и как это может повлиять на сборы, неясно.