Завершились съемки многострадального «Флэша» — экранизации комикса Израильская компания Elbit предлагает противоракетную защиту для частных самолетов » Probot израильского производства прошёл испытания военными в Германии Недавно Probot — робот-транспортёр израильской компании «Роботим» (Roboteam, дочернее предприятие «Эльбит Маарахот»), прошёл полевые испытания в Германии, проводившиеся Федеральным управлением военных закупок Германии и Управлением военных разработок Германии, по теме «Сухопутные роботы для нужд пехоты». По данным немецкого сайта Soldat & Technik, в программе испытаний были вопросы вождения таких платформ, их дистанционного управления, использование различных автономных функций и ведение огня с самих платформ или при их поддержке. Probot весит 435 кг и способен нести полезную нагрузку в 750 кг. Приводы колёс – электрические, максимальная скорость – 12 км/ч, аккумуляторы обеспечивают 8 часов непрерывной работы. Имеются камеры дневного и ночного обзора на 360 градусов, данные с них могут передаваться вместе с GPS координатами через защищённую мобильную сеть (Secure IP Mobile Ad-hoc network). В условиях ограниченной видимости дальность обзора камер – 1,500 м. Более подробные ТТХ – на сайте «Эльбит» (формат pdf) Назначение Probot – снабжение, но не только. Он может использоваться и для разведки и боевых задач. По данным Soldat & Technik, он уже используется АОИ, а во Франции всё ещё проходит испытания. В мае 2021 г. Армия Франции сообщила, что Probot победил 4 конкурентов в тендере. 4 Probot с марта по июнь 2021 г. находились в экспедиционных силах Армии Франции в Африке в районе Сахель (по-видимому в Мали), в составе батальона 126-го пехотного полка. Цель данной командировки была получить отчёт о применении Probot в реальных полевых условиях в ходе длительной оперативной работы.