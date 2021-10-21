Ольга Куриленко продемонстрирует навыки владения ножом в комедийном боевике

Ольга Куриленко и Дон Джонсон сыграли главные роли в комедийном боевике об ограблении «High Heat» («Высокая температура») режиссера Зака Голдена («Побег заключенного 614»). Как сообщает издание Deadline, съемки фильма только что завершились, и он находится на стадии постпродакшн.

История по сценарию, написанному Джеймсом Педерсеном, разворачивается в ресторане супружеской пары — Аны (Куриленко), педантичного шеф-повара с загадочным прошлым, и Рэя (Джонсон), любящего посудачить ресторатора. Когда на их пороге появляется местная мафия, чтобы сжечь заведение и провернуть аферу со страховкой, Ана, не раздумывая, защищает свою территорию и доказывает на практике свои навыки владения ножом — как на кухне, так и за ее пределами.

Продюсерами боевика выступают Джордан Йейл Ливайн и Джордан Бекерман, работавшие с Заком Голденом над «Побегом заключенного 614», в котором снялись Рон Перлман, Мартин Старр и Джэйк Макдорман.

Одной из недавних работ Куриленко стала роль Таскмастер в «Черной Вдове», а Джонсон снялся в детективе «Достать ножи». В ноябре текущего года на канале USA Network выйдет фильм «Детектив Нэш Бриджес», в котором Джонсон вернется в прославившем его образе.