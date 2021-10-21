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Маколей Калкин впервые вышел прогуляться с сыном

Маколей Калкин впервые вышел в свет с сыном

Голливудский актер Маколей Калкин впервые появился на публике со своим новорожденным сыном Дакотой Сонг Калкиным.

Калкин появился на публике с матерью малыша Брендой Сонг. Они ходили по магазинам в Париже. СМИ предполагает, что пара готовилась к Дню Благодарения. По случаю которого Маколей подарил своей возлюбленной большого плюшевого мишку.

Напомним, малыш родился 5 апреля текущего года. Его назвали в честь покойной сестры актера — Дакоты, которая в 2008 году погибла в автокатастрофе.

21 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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