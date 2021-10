ЕС заняла первое место в рейтинге политических партий — КМИС Лидер «зеленых» ФРГ обвинила Россию в газовом кризисе и призвала не запускать Nord Stream 2 » Израильтяне представили концепт персонального летательного аппарата вертикального взлета Air Израильский стартап Air представил концепт персонального летательного аппарата вертикального взлета и посадки Air One для личного пользования. С крейсерской скоростью 161 километров в час он сможет пролетать до 177 километров. Компания уже тестирует прототип и собирается сертифицировать его в 2023 году. Большинство проектов электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки предполагают, что их будут использовать в качестве аэротакси. Но некоторые разработчики все же создают их для личного пользования. Например, американская компания NeXt и японская Tetra Aviation. Air представил свой спортивный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки Air One 19 октября. Он выполнен по самолетной схеме и оснащен восемью подъемными винтами для вертикального взлета и посадки. Air One рассчитан на двух человек. Его максимальная скорость — 250 километров в час, а крейсерская — 161 километр в час. На одном заряде аккумулятора он пролетает до 177 километров. Чтобы полностью его подзарядить, понадобится час. Израильский стартап уже приступил к испытаниям полномасштабного прототипа своего летательного аппарата, но пока его не показал. Компания планирует сертифицировать его в 2023 году. Какая лицензия нужна, чтобы летать на Air One, неясно. Но Air обещает, что управлять аппаратом будет просто, и он подойдет для ежедневного использования.