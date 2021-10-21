Израильская компания Elbit предлагает противоракетную защиту для частных самолетов



Американская частная компания по обслуживанию и лицензированию самолетов Citadel и израильская Elbit Systems объявляют о сотрудничестве по продаже бортовых лазерных систем Elbit владельцам частных элитных самолетов в Америке.

Авиационная лазерная система Music, разработанная компанией Elbit, обеспечивает защиту самолетов от ракет, запускаемых с плеча. В Израиле эта система известна под названием «Маген ракиа».

Elbit Systems разработала бортовую лазерную систему Music по просьбе правительства Израиля, чтобы защитить флот трех израильских коммерческих авиакомпаний («Эль Аль», «Аркиа» и Israir) от ракет, запускаемых с плеча. Это было связано с инцидентом в 2002 году, когда по самолету компании «Аркиа», вылетевшему из аэропорта в городе Момбаса в Кении, выпустили две зенитные ракеты. Самолет не пострадал и благополучно приземлился в Тель-Авиве.



В 2014 году компания Elbit завершила разработку лазерной системы Music, которая обнаруживает запуск ракеты и выпускает лазерный луч, повреждающий головку самонаведения ракеты и прерывающий ее полет.

С момента ввода в эксплуатацию лазерной системы Music и ее установки на самолетах «Эль Аль», «Аркиа» и Israir компания Elbit получила заказы на установку этих систем на самолетах и ​​вертолетах военно-воздушных сил нескольких стран, а также на самолетах глав таких государств, как Франция, Польша и Южная Корея. Авиационные лазерные системы Music к настоящему времени наработали сотни тысяч летных часов и считаются надежными и высококачественными.

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