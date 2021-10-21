Исследование показало, что просмотр мемов помогает справиться со стрессом, вызванным пандемией

Исследование американских ученых показало, что просмотр мемов помогает справиться со стрессом, вызванным пандемией

Исследователи из Университета штата Пенсильвани выяснили, что мемы вызывают положительные эмоции, а люди после их просмотра становятся спокойнее и счастливее. В самом исследовании участвовало 784 человека, которым было показано множество мемов на различные тематики.

Также авторы исследования обнаружили, что просмотр всего трёх мемов на тему коронавируса, помогает людям чувствовать себя более уверенными в возможности справляться с пандемией.