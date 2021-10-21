«Игра в кальмара» в Голландии: сотни людей воссоздали соревнование из нашумевшего сериала

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» так увлек зрителей по всему миру, что постепенно перенесся в реальную жизнь. В Голландии в «Статуи» сыграли сотни людей. Они старались соблюдать все условия игры. Участников контролировали направляющие в красных костюмах безликих охранников, а судьи выбирали победителя.
В Роттердаме сотни детей и взрослых играли в «Статуи» — «Красный цвет — зеленый цвет». Участники выбывали, когда судьи замечали их движение.
К счастью, никто никого не убивал, как в популярной южнокорейской драме. Выбывших в качестве утешительного приза угощали молоком и печеньем.
Игру возглавляли направляющие в красных спортивных костюмах, а над всеми возвышалась огромная кукла — копия изваяния из сериала «Игра в кальмара».
Победитель получил зеленый спортивный костюм, как в фильме.
Этот вариант «Статуй» из «Игры в кальмара» в Голландии называется «Annemaria Koekoek».
Весь мир обсуждает сериал «Игра в кальмара», несмотря на то, что от начала его выпуска прошло всего несколько недель.
Leave a Reply