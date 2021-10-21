ХАМАС уже решил, каких евреев он оставит, когда уничтожит Израиль и как будет править

На сайте MEMRI на днях появилась публикация с подробным изложением тезисов конференции, которая проходила под эгидой ХАМАСа и называлась «Обещание будущей жизни – Палестина после освобождения».



MEMRI – это институт, занимающийся исследованием и мониторингом ближневосточных СМИ; его штаб-квартира находится в Вашингтоне, а филиалы – в Иерусалиме, Берлине, Лондоне, Шанхае, Багдаде и Токио. Его основатели – бывший сотрудник израильской военной разведки Игаль Кармон и исследовательница в области политических наук Мейрав Вурмзер, которая в 1990-х участвовала в разработке стратегии израильской безопасности для партии «Ликуд». Публикации MEMRI широко цитируют СМИ в Соединенных Штатов, хотя критики утверждают, что институт фокусируется на экстремистских материалах и оставляет без внимания умеренные СМИ в мусульманских странах.

Упомянутая конференция, спонсором которой был лидер ХАМАСа в Газе Ихъя Синуар и на которой присутствовали высокопоставленные официальные лица из ХАМАСа и других палестинских группировок, была посвящена подготовке к будущей организации государства Палестина, когда она будет «освобождена» от Израиля, а последний «исчезнет».

Как заявил Синуар, «освобождение – это суть стратегического видения ХАМАСа, которое говорит о полном освобождении Палестины от моря до реки Иордан, о возвращении палестинских беженцев на свою родину и о создании палестинского государства с полным суверенитетом над своими землями, со столицей в Иерусалиме… Мы спонсируем эту конференцию, потому что это соответствует нашей оценке, что победа близка».

Член политического бюро ХАМАСа Махмуд аз-Захар упомянул о битве «конца дней», заявив в интервью газете, выходящей в Газе, что «палестинский народ и вся исламская нация стоят в преддверии последней битвы, в которой должны участвовать Ливан, Сирия и Иордания. Он добавил, что «их участие прикончит оккупационное образование за один день».

Конференция опубликовала заключительное заявление, в котором перечисляются «идеи и методы действий во время освобождения Палестины» и после прекращения существования Израиля – при этом никакого упоминания существующей палестинской администрации в Рамалле, а также ООП и ФАТХа, в них нет.

Заявление включает среди прочего призывы к разработке документа о независимости, к формированию руководства государством до проведения выборов, рекомендации по взаимодействию с международным сообществом и соседними государствами, призыв к созданию механизмов для обеспечения продолжения экономической деятельности после того, как израильский шекель перестанет использоваться в экономике, и к сохранению ресурсов, которые ранее принадлежали Израилю, а также предложение составить руководство по расселению палестинских беженцев, желающих вернуться в Палестину.

Согласно этому плану, «сразу после освобождения будет опубликована декларация о независимости Палестины, которая утвердит ее палестинскую национальную идентичность и особо подчеркнет ее арабскую, исламскую, региональную и международную легитимность». Это будет исторический документ, «являясь в юридическом и гуманитарном смысле прямым продолжением договора Омара бин аль-Хаттаба и заявления Салах ад-Дина, когда он освободил мечеть Аль-Акса от крестоносцев в 1187 году». Договор Омара, датируемый примерно 638 годом, – это договор о сдаче византийского Иерусалима мусульманским завоевателям. Договор регулировал отношения между мусульманским режимом и немусульманскими жителями, которым был предоставлен статус покровительствуемых («зимми»).

Также на конференции были представлены рекомендации, каких именно евреев следует оставить, а от каких избавиться. В тексте итогового документа предлагается сформулировать среди прочего правила обращения с евреями, которые останутся в стране.

«Следует проводить различие между евреем-солдатом, евреем, который бежит, и евреем-миротворцем»

В параграфах о судьбе евреев, проживающих в стране, говорится: «В отношении, которое должно проявлять к евреям, поселившимся на земле Палестины, необходимо проводить различие между тремя категориями: солдаты, которых надо убить, те евреи, которые бегут, им можно это позволить или привлечь к суду за их преступления, и те, стремящиеся к миру, которые предают себя нам – их можно принять или дать время, чтобы уехать. Это вопрос, который требует углубленного внимания и гуманного духа, которым всегда характеризовался ислам».

Участники конференции также призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить утечку мозгов и «удержать образованных евреев и специалистов в области здравоохранения, инженерного дела, технологий, гражданской и военной промышленности на долгое время и не позволять им уезжать».

Председатель конференции Данаан Абейд добавил: «У нас есть все записи о количестве израильских квартир и учреждений, учебных заведений и школ, заправок, электростанций, мы должны подготовиться к управлению ими. Мы верим, что освобождение состоится в течение нескольких лет. Исчезновение Израиля станет беспрецедентным историческим событием на глобальном и региональном уровне».

Абейд также объяснил, с какой целью в 2014 году была создана организация «Обещание будущей жизни»: «Это было сделано для того, чтобы представить полную картину того этапа, который последует за освобождением, всех его составляющих – экономики, политики, безопасности и общества».

Он заявил, что «освобождение сектора Газа от оккупации в 2005 году было опытом освобождения» и из него был извлечен урок: когда ресурсы брошенных израильских поселений в Газе были потеряны, «мы сказали себе, надо создавать институцию, которая будет отвечать за подготовку планов на постосвободительный этап».

На конференции выступил также и представитель «Исламского джихада» Хадар Хабиб, подчеркнувший, что конфликт «сопротивления» с Израилем носит экзистенциальный характер, но палестинцы выйдут победителями, «как обещал Аллах».

Он добавил: «Единственный конфликт, который подробно обсуждается в Коране, – это конфликт между нами и сионистским предприятием, которое является вершиной зла на глобальном уровне». Призывая палестинцев быть готовыми к последствиям божественной победы, он отметил, что конец сионистского образования упоминается в Коране, и это, несомненно, заслуживает доверия.

Марк Котлярский по материалам израильских СМИ