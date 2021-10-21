Глобальное потепление может оказаться угрозой пострашнее пандемии коронавируса — ученые

Авторы петиции, адресованной участникам конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября, напоминают, что загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более 7 млн человек каждый год. Также они отметили, что заболеваемость на планете растет из-за некачественной пищи, воды и воздуха.

Ученые предлагают начать быстрый переход от ископаемого топлива к применению «чистой энергии»: сократить выбросы парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения и помочь более бедным странам с выполнением этих обязательств, а также построить «устойчивую к изменениям климата низкоуглеродную систему здравоохранения».

Авторы петиции напоминают о штормах, наводнениях и других природных катаклизмах, которые «разрушают жизни миллионов людей». Как показывают события 2021 года, от таких бедствий не застрахованы не только граждане «третьего мира». но и население развитых стран, включая США и ФРГ.