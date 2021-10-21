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Глобальное потепление может оказаться угрозой пострашнее пандемии коронавируса — ученые

Глобальное потепление может оказаться угрозой пострашнее пандемии коронавируса. Об этом предупреждают влиятельных политиков специалисты здравоохранения со всего мира, разместившие свою петицию на сайте Phys.org.

Авторы петиции, адресованной участникам конференции ООН по изменению климата в шотландском Глазго, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября, напоминают, что загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более 7 млн человек каждый год. Также они отметили, что заболеваемость на планете растет из-за некачественной пищи, воды и воздуха.

Ученые предлагают начать быстрый переход от ископаемого топлива к применению «чистой энергии»: сократить выбросы парниковых газов в соответствии с требованиями Парижского соглашения и помочь более бедным странам с выполнением этих обязательств, а также построить «устойчивую к изменениям климата низкоуглеродную систему здравоохранения».

Авторы петиции напоминают о штормах, наводнениях и других природных катаклизмах, которые «разрушают жизни миллионов людей». Как показывают события 2021 года, от таких бедствий не застрахованы не только граждане «третьего мира». но и население развитых стран, включая США и ФРГ.

21 октября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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