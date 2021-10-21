 
«  
  »

Ева Лонгория в бикини удивила прокачанной фигурой

Ева Лонгория в бикини очаровала прокачанной фигурой

Американская актриса Ева Лонгория является настоящим образцом, как следить за собой.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» в очередной раз доказала, что старания и упорство могут привести к желаемой цели. Как известно, три года назад 46-летняя артистка впервые стала мамой.

И после этого сумела вернуть себе свои аппетитные формы. На странице в Instagram Лонгория поделилась кадром, на котором предстает в бикини. Ева сидит в качеле, подставив лицо солнцу.

Стоит отметить, что фигура звезды имеет прекрасный, подтянутый вид.

«Из Мексики с любовью», — подписала кадр Ева.

Поклонники актрисы признались, что они очарованы ею. «Вы мое вдохновение», «я тоже хочу так выглядеть в 46», «просто идеальная».

21 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  