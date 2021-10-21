Ева Лонгория в бикини удивила прокачанной фигурой

Американская актриса Ева Лонгория является настоящим образцом, как следить за собой.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» в очередной раз доказала, что старания и упорство могут привести к желаемой цели. Как известно, три года назад 46-летняя артистка впервые стала мамой.

И после этого сумела вернуть себе свои аппетитные формы. На странице в Instagram Лонгория поделилась кадром, на котором предстает в бикини. Ева сидит в качеле, подставив лицо солнцу.

Стоит отметить, что фигура звезды имеет прекрасный, подтянутый вид.

«Из Мексики с любовью», — подписала кадр Ева.

Поклонники актрисы признались, что они очарованы ею. «Вы мое вдохновение», «я тоже хочу так выглядеть в 46», «просто идеальная».