ЕС заняла первое место в рейтинге политических партий — КМИС

первые за долгое время первое место в рейтинге партий заняла «Европейская солидарность», обойдя тем самым «Слугу народа». «Батькивщина» также попала в тройку лидеров.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Таблице (см. ниже) приводится рейтинг партий на выборах в Верховную Раду Украины, если бы в выборах участвовали указанные партии. Относительно высокую поддержку имеют четыре партии: «Европейская солидарность» (13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором), «Слуга народа» (соответственно, 13,7% и 15.5%), «Батькивщина» (12% и 13,6%) и «ОПЗЖ» (11,5% и 13%).

Далее идут «Сила и честь» (7,6% и 8,6%), «Наши» (5% и 5,7%), РПЛ (4,9% и 5,6%), «Украинский стратегия Гройсмана» (4,9% и 5,6%). Партия «Свобода» 3,9% и 4,4%. У других партий поддержка ниже.

Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.

Вместе с тем, среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией власти называли «ЕС» (27,2%) и «ОПЗЖ» (24,3%). Еще 17,5% назвали «Батькивщину». Партию «Голос» назвали 4,4%.