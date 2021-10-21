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Джоли встречается с двумя мужчинами одновременно — СМИ

В 2016 году звездный брак Анджелины Джоли и Брэда Питта распался, потянув за собой череду громких судебных процессов. Питт закрутил новый роман, а его экс-жена тоже не теряет времени даром.

Ранее папарацци замечали Джоли в компании певца The Weeknd, а затем пошли слухи о том, что она с ним рассталась — на новое свидание Анджелина пошла с бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Друзья звезды сообщили, что она встречается с двумя красавцами одновременно.

«Анджелина сейчас так весело проводит время, она просто наверстывает упущенное. Она действительно наслаждается этими встречами. Мы давно не видели ее такой возбужденной и энергичной», — сообщили источник, близкий к Джоли, для портала Us Weekly.

21 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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