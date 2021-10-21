Джоли встречается с двумя мужчинами одновременно — СМИ

В 2016 году звездный брак Анджелины Джоли и Брэда Питта распался, потянув за собой череду громких судебных процессов. Питт закрутил новый роман, а его экс-жена тоже не теряет времени даром.

Ранее папарацци замечали Джоли в компании певца The Weeknd, а затем пошли слухи о том, что она с ним рассталась — на новое свидание Анджелина пошла с бывшим мужем Джонни Ли Миллером. Друзья звезды сообщили, что она встречается с двумя красавцами одновременно.