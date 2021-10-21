До конца года биткоин будет стоить 100 000 — аналитики считают, что только в начале следующего года его рост затормозится.

Рынок криптовалют шумно отпраздновал победу в среду после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск первого в стране биржевого фонда на биткоин.Курс самой популярной криптовалюты мира подскочил на 7,6% и обновил исторический максимум на отметке 66,9 тысячи долларов за единицу.

Капитализация биткоина достигла 1,257 триллиона долларов — суммы, эквивалентной ВВП Мексики, — на ожиданиях притока новых инвесторов, которые теперь смогут спекулировать на «крипте» через бумаги, обращающиеся на Нью-Йоркской бирже.

NYSE во вторник, 19 октября, запустила торги паями фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF, который вкладывает активы во фьючерсы на биткоин, торгующиеся на Чикагской бирже (Chicago Mercantile Exchange, СME).

За первым ETF могут последовать другие: до конца октября SEC даст заключение на заявки по аналогичным продуктам от других компаний.

Сам ETF ProShares Bitcoin Strategy вырос почти на 5% в первый день торгов.

Учитывая хайп, за первый год работы он может привлечь более 50 млрд долларов, считает Том Ли, сооснователь Fundstrat Global Advisors.

Другой криптовалютный бык, миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс также спел оду биткоину в эфире Bloomberg TV, назвав его лучшим «хеджем» от набирающей обороты инфляции.

«Криптовалюты явно выигрывают гонку против золота. Они могут быть очень хорошей страховкой от инфляции. Для меня они предпочтительнее золота», — сказал Джонс.

Лишенный фундаментальных ориентиров рынок криптовалют, как слепой котенок, полагается на «черную магию» технического анализа, который прочит биткоину то ли шестизначный курс, то ли двузначную коррекцию. «После пробития отметки 64 тысячи долларов следующая цель — 100 тысяч», — оптимистичен технический аналитик Evercore ISI Ричард Росс.

Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, напротив, допускает «риск довольно глубокого отката в южном направлении», поскольку котировки вошли в зону перекупленности с индикатором RSI выше 70.

«В ближайшие недели участникам рынка следует соблюдать осторожность с игрой на повышение, которая может прерваться в любой момент и смениться продажами. Если откат реализуется, первым делом внимание вернется к отметке 60 тысяч долларов, а затем в случае развития коррективного импульса сместится в зону 53-50 тысяч», — прогнозирует Лиминь.