77-летний актер из «Игры в кальмара» рассказал о возникших после съемок проблемах — ему теперь сложно выходить на улицу и в магазин за покупками.

Ен-су пожаловался на то, что с ростом популярности шоу все больше людей пытаются связаться с ним, и ему пришлось попросить о помощи свою дочь, поскольку у него нет собственного агента. «Все это заставляет меня думать: «Мне нужно успокоиться, собраться с мыслями и никуда прямо сейчас не торопиться»», — отметил он.

«Положение дел сильно поменялось. Теперь, когда я выхожу на улицу в кафе или куда-то еще, мне нужно помнить, что на меня все смотрят. Мне кажется, что слава, помимо прочего, — тяжелое бремя», — добавил Ен-су.

Он подчеркнул, что у него нет каких-либо амбиций по поводу актерской карьеры.