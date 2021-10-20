Выращивание лилий в горшках

Некоторые цветоводы практикуют выращивание лилий в горшках. Конечно же, не все лилии чувствуют себя превосходно в горшках, но вот низкорослые будут себя чувствовать отлично. Например, восточные и трубчатые лилии хорошо цветут именно в горшках.

У азиатских и восточных гибридов образуется немного деток, поэтому в горшках они могут существовать на протяжении нескольких лет и луковицы лилии не страдают.

Правильное выращивание

Для азиатских лилий необходим горшок размером не менее 10 л. Сажать можно около 5 луковиц, если все цветы зацветут одновременно – будет неплохой букетик радовать глаз. Еще одной причиной высаживания сразу нескольких луковиц в один горшок, является способность производить деток, такого количества, чтобы пространство в горшке было заполнено. Когда рядом несколько луковиц и деток появляется меньше, соответственно все силы будут отданы на цветение. Для одновременного цветения подбираются луковицы примерно одинакового размера. Можно, конечно, и высокие лилии выращивать в горшках, но при этом обязательно нужна опора, к которой нужно подвязывать цветы. Горшок для таких лилий следует выбрать размером около 40 см.

Наиболее подходящие горшки для этих целей, это пластиковые горшки. В керамических горшках земля быстро пересыхает, да и пластиковые, обходятся гораздо дороже. Также при выборе горшка, стоит делать акцент на то, где будет стоять цветок. Если цветок будет стоять в тени, то предпочтение стоит отдать более светлым цветам. Дно горшка засыпается дренажом. В качестве дренажа могут быть использованы куски пенопласта, а также любые некрупные камешки. Дренаж, а также луковицу засыпают песком, и уже сверху обыкновенную землю.

Далее, до появления первых росточков, следует обеспечить умеренный полив и не высокую температуру. При появлении первых всходов, следует растение подкормить. А затем, через неделю, подкормку повторить, добавив минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор. Неплохо будет для образования ярких цветов обрабатывать ростки стимулятором роста. Дождавшись, когда ростки достигнут 10 см, необходимо досыпать землю до края горшка. Затем обеспечивают регулярный полив почвы, чередуя с рыхлением. При поливе нужно внимательно следить, чтобы листья, на которые попала вода не находились под солнцем. По происшествие одного месяца после всходов, можно начинать закаливать растение. Для этого необходимо на некоторое время выносить цветок на улицу. Если в одном горшке расцвело большое количество цветов, то дополнительная опора в горшке не будет лишней.

Преимущества данного способа выращивания лилий состоят в том, что по необходимости цветок можно расположить как в тени, так и на солнце. А также набравшись опыта, можно регулировать период цветения, который не обязательно будет происходить в летние месяцы года. Также это неплохая идея для бизнеса. Ведь выращивать красивые цветы можно круглый год, а спрос на живые цветы в любое время года очень большой.

Следуя советам данной статьи, можно, не дожидаясь сезона, в горшках выращивать довольно красивые цветы.