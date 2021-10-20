В Южной Корее пациент умер внутри аппарата МРТ от удара кислородным баллоном Нацбанк Украины запретит банкам принимать российские рубли на депозиты » В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки В районе острова Иводзима (Япония) землетрясением были подняты со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Всего из-за сейсмической активности вспылил 24 остова. Об этом информирует Daily Mail.

Японские транспортные суда были захвачены американцами при битве за Иводзиму. Корабли были перемещены на запад от острова и использовались как волнорезы.

США вернули Иводзиму Японии в 1968 году. Сейчас въезд гражданских лиц на остров закрыт, он объявлен военной базой.