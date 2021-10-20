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В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

В районе острова Иводзима (Япония) землетрясением были подняты со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Всего из-за сейсмической активности вспылил 24 остова. Об этом информирует Daily Mail.
Японские транспортные суда были захвачены американцами при битве за Иводзиму. Корабли были перемещены на запад от острова и использовались как волнорезы.
США вернули Иводзиму Японии в 1968 году. Сейчас въезд гражданских лиц на остров закрыт, он объявлен военной базой.
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20 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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