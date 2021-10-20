В Китае испытали монолитный твердотопливный двигатель

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) успешно испытала монолитный твердотопливный ракетный двигатель с тягой 500 тонн. Разработчики утверждают, что по этой характеристике он превосходит все остальные современные двигатели своего класса.

Самым мощным твердотопливным двигателем, который когда-либо летал, считается боковой ускоритель «Спейс шаттла» с тягой почти 12 меганьютон или примерно 1224 тонны. Кроме того, сегодня NASA разрабатывает новый твердотопливный ускоритель для ракеты Space Launch System (SLS), и на испытаниях его максимальная тяга превысила 1600 тонн.

Оба этих двигателя — не монолитные, а состоят из сегментов. Тем не менее, в шестидесятых компания Aerojet вместе с NASA испытывала монолитный твердотопливный двигатель с максимальной тягой более 2267,96 тонны.

CASC 19 октября успешно испытала монолитный твердотопливный ракетный двигатель с тягой 500 тонн. Он имеет 3,5 метра в диаметре, и его корпус изготовлен из волокнистого композиционного материала. Разработчики говорят, что у этого двигателя — самая большая тяга из используемых аналогов на сегодняшний день.

Другие подробности о двигателе не уточняются. Зато китайская корпорация объявила, что работает над созданием пятисекционного двигателя с максимальной тягой более тысячи тонн и диаметром 3,5 метра.