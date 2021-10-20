Ученые визуализировали работу мозга при насилии и обмане

David Chester et al. / Biological Psychology, 2021

Американские исследователи показали, что непосредственно момент проявления насилия по отношению к партнеру связан со снижением активности и изменением функциональной связанности между корковыми срединными структурами, которые поддерживают социальное познание и вычисление субъективной ценности партнера. Для того чтобы выяснить это, ученые предложили 51 гетеросексуальной паре сыграть в игру, в ходе которой они для своего партнера устанавливали уровень наказания за проигрыш — громкость шума. И пока участники решали, насколько сделать неприятно партнеру, и выставляли громкость, ученые снимали показания их фМРТ. Статья опубликована в журнале Biological Psychology.

Медиальная префронтальная кора выполняет множество функций, а также поддерживает психологические процессы, которые могут иметь особое значение для возникновения и течения агрессивного поведения по отношению к партнеру. Эта область связана с формированием суждений о собственных убеждениях, желаниях и намерениях и о том, какими мы считаем эти представления у других людей. Причем другие могут казаться нам похожими на нас в этих психологических чертах или непохожими, и схожие черты кодируют вентральные области медиальной префронтальной коры, а отличные от наших — дорсальные отделы. То есть вентральная медиальная кора одновременно кодирует степень, в которой другие люди, а в частности, партнеры, совпадают или пересекаются в своих убеждениях, желаниях и намерениях с нами, близки нам. Кроме того, вентральная медиальная префронтальная кора может ограничивать агрессию в сторону партнера, потому что эта область является центральным узлом сети вознаграждения мозга и в этой роли служит для вычисления субъективной ценности действий, целей и объектов, в том числе ценности других людей, например, партнера.

С другой стороны, согласно исследованиям в области криминалистической неврологии важную роль в возникновении и течении агрессивного поведения по отношению к партнеру играет все та же медиальная префронтальная кора. Например, мужчины, которые были осуждены за насилие по отношению к партнеру, по сравнению с мужчинами, которые были осуждены за другие преступления, имели более тонкую медиальную префронтальную кору и снижение ее активности при принятии решения о применении насилия в отношении партнера в гипотетическом сценарии. Более того, преступники, осужденные за насилие по отношению к партнеру, продемонстрировали большую реактивность дорсальной медиальной префронтальной коры в ответ на изображения сцен насилие по отношению к партнеру, а в другом исследовании при прослушивании аудиозаписей ссоры с партнером. Однако в этих исследованиях не изучалась нейронная активность непосредственно во время совершения насилия по отношению к партнеру.

Дэвид Честер (David Chester) из Университета содружества Вирджинии и его коллеги с помощью фМРТ наблюдали за мозговой активностью пар во время проявления агрессии в адрес своего партнера. Для этого участники играли в компьютерную игру против трех человек, по одному: их романтического партнера, близкого друга и незнакомца. На самом деле, они играли против компьютера. По сигналу участники старались нажимать на кнопку быстрее, чем предлагаемый соперник. Проигравший прослушивал в течение пяти секунд запись шума, громкость которого от 1 — низкая до 4 — высокая друг для друга определяли участник и компьютер. В исследовании приняли участие 51 гетеросексуальная пара, находящаяся в моногамных романтических отношениях.

А еще участники оценили частоту совершения в адрес своего партнера физического и эмоционального насилия, обмана, словесных оскорблений и ограничивающего поведения по шкале от 0 — никогда до 7 — более одного раза в день. В результате о совершении акта физического насилия по отношении к своему партнеру сообщили 26,8 процентов от общего числа участников. И именно эти участники устанавливали для своих партнеров, уровень шума выше, чем те участники, которые не совершали физического насилия в сторону своего партнера (p = 0,023). При этом подобного эффекта не было относительно громкости, устанавливаемой для друзей и незнакомцев.

Также чем выше уровень шума участники выставляли для своего партнера, тем меньшую активность в их вентральной медиальной префронтальной коре наблюдали исследователи, но при этом они отметили более высокую функциональную связанность между вентральным и дорсальным отделами. Эти результаты поддерживают предположение о том, что вентральные отделы сдерживают агрессию к партнеру, в то время как дорсальные — участвуют в развитии этой агрессии.

Еще одна важная деталь исследования это то, что до того, как участники узнавали результат игры, они видели, какую громкость шума выставил для них их фиктивный оппонент — авторы считают это провокацией со стороны соперника. Оказалось, что менее агрессивные по отношению к своим партнерам участники в ответ на такую провокацию от партнера продемонстрировали большую реактивность задней поясной извилины, По мнению авторов, эта область вместе с вентральной медиальной префронтальной корой поддерживает социальное познание и расчет ценностей.

А далее ученые обнаружили, что в ответ на провокацию более высокую активность в задней поясной извилине имели только мужчины, которые были менее агрессивны к своим партнерам, а только женщины, которые также проявляли меньше агрессии к партнеру, — в вентральной медиальной коре.

Это исследование было сосредоточено на агрессии в паре мужчины и женщины, но Честер отметил, что в будущем необходимо изучить эти процессы и в большем разнообразии гендерных идентичностей и сексуальных ориентаций.