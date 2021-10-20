У Харкові чиновники подарували незрячим спортсменам книги й квитки у зоопарк

У Харкові чиновники вирішили привітати українських паралімпійців і подарували незрячим спортсменам книжки про місто і квитки у зоопарк.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook чемпіонка Паралімпійських ігор в Токіо Марина Литовченко.

Спортсменка зазначила, після Паралімпіади з ними зустрічалися представники обласної та міської влади. На заходах звучали гучні слова про підтримку, однак реальність виявилася куди прозаїчніше, пише Литовченко.

Так, на зустрічі в облраді паралімпійцям вручили “дивні” подарунки.

“Паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав”, – розповіла вона.

Водночас Литовченко заявила, що спортсмени потребують інших відзнак та кроків від влади.

“Зі здоров’ям все прекрасно, значить, їм не потрібна реабілітація після ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти та інше… Та й відпочинку вони не потребують, адже взагалі “не паряться” на Паралімпійських Іграх… Просто хочеться ридати від такого “прекрасного” відношення і підтримки міста”, – підсумувала вона.

Дівчину обурило й те, що паралімпійці за призові місця отримують менші винагороди, аніж олімпійці. Згідно з даними міськради, бронзові призери Олімпіади отримають по 55 тисяч доларів, а паралімпійці – від 30 до 75 тисяч гривень за медаль і по 200 тисяч у національній валюті за сам факт участі в Іграх.