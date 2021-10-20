Стоимость биткоина побила исторический рекорд

Цена биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, обновила исторический максимум.

Так, к 16:42 по данным площадки CoinDesk, биткоин подорожал на 3,44% до $64,997 тыс., обновив исторический максимум, зафиксированный 14 апреля 2021 года на отметке $64,9 тыс.

А уже к 16:55 мск криптовалюта подскочила до нового рекорда в $66,033 тыс.

Таким образом, с отметки начала октября в $43,82 тыс. биткоин подорожал уже в 1,5 раза. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%, отмечает ПРАЙМ.

Напомним, что биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования применяются криптографические методы. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры-блокчейны, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение. Криптовалюта может использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.