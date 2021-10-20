Скончался актер, сыгравший Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе

Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший роль профессора Мориарти в советском киносериале о сыщике Шерлоке Холмсе. Об этом сообщили в группе «Самарафильм» во «ВКонтакте».

Виктор Евграфов восстанавливался после коронавируса, но умер мгновенно — предположительно, у него оторвался тромб.

Заслуженного артиста Виктора Ивановича Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища.

Евграфов играл в Ленинградском ТЮЗе, снимался в кино. В последние годы был мастером Студии исторического трюка «Коловрат» в Тольятти. За пять лет работы студии Виктор подготовил 15 каскадеров. Сам он участвовал как каскадер в 32 картинах. В 1994 году получил тяжелую травму на съемках фильма «В империи орлов», после этого восстанавливался несколько лет.

Сыграл в фильмах «Ярославна, королева Франции», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Жизнь Клима Самгина», «Раскол», «Завещание Ленина»», «Доминус», «Даниил — князь Галицкий».