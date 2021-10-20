У Харкові чиновники подарували незрячим спортсменам книги й квитки у зоопарк Кандидат на пост главы МИД Германии: необходимо противостоять российскому шантажу » Рианна в кружевном комбинезоне «забыла» о белье Бросившая писать новые песни певица Рианна вновь устроила провокацию, разместив в Twitter пикантное фото, на котором продемонстрировала все достоинства своей фигуры. Столь привычным образом певица представила аудитории новый комбинезон из собственной коллекции кружевного белья. «Если ты поздно проснулся, это для тебя», — подписала Рианна дерзкий снимок. Стоит отметить, что подобный экспромт понравился далеко не всем. В комментариях отметили, что певица «окончательно потеряла стыд» и что ей срочно нужно реабилитироваться на музыкальном Олимпе. Сама же Рианна, по всей видимости, полученным результатом только наслаждается, ведь за последнее время успела стать самой богатой. Бешеные деньги звезде принес бизнес.