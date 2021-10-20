Режиссер «Аквамен 2» показал как будет выглядеть Черная Манта

Режиссер Джеймс Ван занят не только съемками второй части «Аквамена», но и «прогревом» фанатов.

Что бы ещё больше повысить ожидаемость премьеры фильма о Аквамене, Джеймс Ван решил показать в своем Instagram какой костюм будет у Черной Манты, роль которой исполнит Яхья Абдул-Матин II.

По словам режиссера, на создание костюмов, проработку всех деталей и постановочного дизайна ушло несколько месяцев.

Подробности сюжета сиквела «Аквамена» держатся в секрете. Известно лишь то, что к исполнению главной роли вернется Джейсон Момоа, а премьера запланирована на декабрь следующего года.