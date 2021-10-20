Поліція назвала причину смерті брата міського голови Кривого Рогу

Брат загиблого міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій помер через випадкове отруєння алкоголем.

Про це, як повідомили у пресслужбі Національної поліції, свідчать дані судово-медичної експертизи.

Правоохоронці зазначають, що згідно з офіційним висновком, смерть чоловіка настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

Варто зазначити, що тіло загиблого брата міського голови Кривого Рогу виявив знайомий, який приїхав до нього, щоб провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Раніше у поліції повідомили, що 18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. Згодом з’ясувалося, що померлий є братом міського голови Констянтина Павлова.

Як відомо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим на веранді його заміського будинку у селі Вільне, що за містом. Поряд з тілом чоловіка лежала рушниця.

Відомо, що за фактом загибелі Павлова порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (“Умисне вбивство”). За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, у поліції пріоритетною версію трагедії вважають самогубства.

Зазначимо, що Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова.