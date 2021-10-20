Окна Рехау – надёжность проверенная годами

Энергоэффективность любого жилья напрямую зависит от того, насколько хорошие установлены оконные системы. Это связано с тем, что до 40% общих теплопотерь приходятся именно на оконные проемы. К современному окну предъявляется целый ряд требований. Оно должно быть прочным, удобным, безопасным и простым в уходе. Если вы хотите приобрести эффективную и качественную оконную систему, вы можете подумать о покупке оконных систем, производимых под немецким брендом REHAU. Сложно назвать характеристики, по которым окна РЕХАУ не могли бы соперничать на равных с конкурентами.

Стоит отметить, что REHAU была одной из первых компаний, чьи оконные и дверные блоки из ПВХ в начали импортироваться в Украину. Основанный в Германии в 1948 году, концерн в настоящее время занимает лидирующие позиции во всем мире. Во немалой степени это обусловлено тем, что REHAU разрабатывает свою продукцию так, чтобы достичь стиля и функциональности, при этом все их окна и двери обеспечивают энергоэффективность и являются прочным продуктом, который прослужит долгие годы.

Почему и сегодня люди выбирают окна РЕХАУ?

На основе многолетнего опыта специалисты компании «Стандарт окна» называют ряд преимуществ, из-за которых и ценят киевляне продукцию REHAU:

Низкие эксплуатационные расходы: оконный ПВХ профиль РЕХАУ выполняются с использованием сырья и технологий, благодаря которым создается идеально гладкая и белая поверхность, которая не желтеет со временем, стойкая к царапинам и легко чистится. Соответственно от вас потребуется минимум усилий для того, чтобы поддерживать эстетичный вид оконных блоков. И с годами ситуация не изменится.

Безопасность. Все модели ПВХ профиля производятся в соответствии с передовыми нормами и стандартами безопасности. Это значит, что окна РЕХАУ более чем полностью соответствуют действующим сейчас ГОСТам.

Снижение шума. В сочетании с хорошими двойными стеклопакетами немецкие окна блокируют входящие звуки, благодаря чему уличный шум не проникает в квартиру. Даже если окна квартиры выходят на оживленную улицу, дома будет сохраняться приятная тишина.

Энергоэффективность: окна РЕХАУ относятся к продукцией высокого класса энергоэффективности. При использовании соответствующего остекления теплопотери жилья значительно снижаются, а значит – вы будете гораздо меньше тратить на отопление и неплохо сэкономите.

Заказав современные окна РЕХАУ и их монтаж в компании «Стандарт окна», вы на десятилетия решите одну из самых насущных проблем владельцев недвижимости, а именно безопасно повысите качество собственной жизни.