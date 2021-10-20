Новости из США за 18-19 октября 2021 года

Специальный комитет Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года во вторник вечером единогласно принял резолюцию, инициирующую привлечение многолетнего соратника и советника Трампа, руководителя его предвыборной кампании в августе-ноябре 2016 года Стива Бэннона к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу.

В резолюции говорится, что комитет считает, что Бэннон обладает существенной и очень важной информацией о том, как готовился и планировался мятеж 6 января, принимал участие в совещаниях, на которых, как подозревает комитет, происходило планирование, в своем подкасте 5 января утверждал, что 6 января произойдут события, доселе невиданные в американской истории.

Председатель специального комитета Бенни Томпсон сказал на заседании во вторник:

«На основании расследования, проведенного комитетом, выясняется, что мистер Бэннон был в значительной степени осведомлен о планах на 6 января и, вероятно, играл важную роль в разработке этих планов. Американский народ имеет право ознакомиться с показаниями мистера Бэннона обо всех этих важных фактах из первых рук, но мистер Бэннон отказывается их предоставить».

Именно поэтому комитет издал обязательную к исполнению повестку, требующую от Бэннона дать показания в комитете под присягой и предоставить интересующие комитет документы, включая его переписку за конец декабря 2020 года – начало января 2021 года. Бэннон отказался от выполнения требований повестки, а его адвокаты сослались на несуществующую «привилегию исполнительно власти», которую Трамп распространил на свои коммуникации с Бэнноном. Бэннон не работал в исполнительной власти с августа 2017 года, а бывший президент не может вообще определять, на что распространяется «привилегия исполнительной власти» ― возможность для президента не раскрывать коммуникации с сотрудниками исполнительной власти, чтобы не раскрывать механизмы принятия политических решений. Эта привилегия не может использоваться для прикрытия противоправных действий. Решение о ее применении может принимать только действующий президент.

Теперь резолюция поступит на утверждение всего состава Палаты Представителей, которая проведет голосования по утверждению резолюции в четверг. Не может быть сомнений в том, что резолюция будет утверждена. Вопрос лишь в том, проголосует ли за ее утверждение хоть один республиканец, кроме членов специального комитета Лиз Чейни и Адама Кинзингера, которые уже поддержали резолюцию при голосовании в комитете. В последний раз Палата Представителей инициировала обвинение в неуважении к Конгрессу 40 лет назад, когда бывший сотрудник администрации Рейгана отказался дать показания на слушаниях в Палате. Тогда вся Палата единогласно поддержала резолюцию. Сейчас другие времена, и другие республиканцы…

После утверждения резолюции Палатой Представителей спикер Нэнси Пелоси должна будет передать резолюцию в прокуратуру для открытия уголовного дела и решения вопроса о привлечении Бэннона к уголовной ответственности.

Незадолго до окончания своих полномочий Трамп помиловал Бэннона по другому уголовному делу. Бэннон и несколько его подельников создали фонд по сбору денег на строительство стены на границе с Мексикой. Деньги они собирали с доверчивых сторонников Трампа, а использовали деньги не для строительства стены, а для личного обогащения, то есть попросту деньги украли, за что и были обвинены в мошенничестве. Когда Трамп помиловал Бэннона, тот ожидал судебного процесса в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве.

● В понедельник Трамп подал в федеральный суд Округа Колумбия иск к специальному комитету Палаты Представителей, расследующему обстоятельства мятежа 6 января, и к Национальному Архиву, требуя запретить Комитету запрашивать, а Национальному Архиву передавать 45 видов документов его администрации (переписку, регистрацию телефонных коммуникаций, фотографии, видео и прочее), касающихся мятежа 6 января. Трамп мотивирует свой иск «привилегией исполнительной власти». Иск не имеет никаких шансов на успех. Джо Байден и его юридический советник уже заявили, что не будут распространять привилегию исполнительной власти на эти документы ввиду их важности для расследования мятежа 6 января и для общественности. Цель у Трампа иная и стандартная. Он использует эту стратегию уже очень много лет. Когда что-то угрожает разоблачению его темных дел, он подает контр-иски в суды, требуя запретить передачу каких-то разоблачающих его документов, запретить свидетелям давать показания, и так далее. Судебные тяжбы со всеми апелляциями длятся долго, а это именно то, что ему нужно. В данном случае Трамп надеется, что судебные разбирательства не закончатся до января 2023 года, а там, глядишь, республиканцы выиграют выборы в Палату Представителей и в первый же день, когда у них будет большинство, ликвидируют комиссию по расследованию обстоятельств мятежа.

● Между тем, заместитель председателя социального комитета по расследованию мятежа 6 января Лиз Чейни сказала во вторник на заседании комитета:

«Аргументы мистера Бэннона и мистера Трампа о привилегиях, однако, похоже, свидетельствуют об одном: они предполагают, что президент Трамп был лично вовлечен в планирование и исполнение того, что случилось 6 января. И мы разберемся в этом».

▶ В понедельник и во вторник проходили интенсивные переговоры законодателей-демократов друг с другом о застрявшем в Конгрессе законопроекте об инвестициях в гуманитарную инфраструктуру и зеленую энергетику.

В понедельник в течение двух часов лидер группы прогрессистов в Палате Представителей Прамила Джэйапал встречалась с сенатором Джо Манчиным, одним из двух оппонентов законопроекта среди демократов. Манчин также встретился в понедельник с главным прогрессистом в Сенате – Берни Сандерсом. И также в понедельник с Манчиным говорил по телефону Джо Байден.

Во вторник президент провел в Белом Доме раздельные встречи с группой демократов-прогрессистов и с группой демократов-центристов из обеих палат.

Конкретных данных о прогрессе в подготовке законопроекта пока нет, но участники переговоров выражают осторожный оптимизм. Во всяком случае положительным знаком является то, что они стали напрямую общаться друг с другом, а, значит, есть шанс, что приемлемый для всех компромисс может быть достигнут. Упущено уже и без того много времени.

▶ Во вторник утром ФБР провело обыски в двух домах – в Вашингтоне и в Нью-Йорке, принадлежащих российскому олигарху Дерипаске. На видео, показанном на телеэкранах и появившимся в Интернете, видно, что агенты ФБР выносят множество коробок, содержимое которых, однако, неизвестно.

ФБР и прокуратура никогда не комментирует проводимые ими расследования и следственные действия до их окончания.

Единственное, что известно – обыски проводились в связи с расследованием, которое ведет федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Но какое дело расследуется, неизвестно.

Дерипаска успел объявить, что это вообще не его дома, а дома его родственников, а он к этому всему не имеет никакого отношения.

Ну, мы так и поняли.

Дерипаске запрещен въезд в США в связи с тем, что, как официально считает Госдепартамент, он связан с российской организованной преступностью.

▶ В понедельник Трамп в течение четырех часов давал под присягой показания, которые записывались на видео и будут частью судебного процесса по гражданскому иску, поданному в 2015 году против охранников Trump Tower в Нью-Йорке и против самого Трампа, которые, как считают истцы, отдавал охране распоряжения. Охрана Трампа грубо обошлась в 2015 году с демонстрантами, протестовавшими у Trump Tower против расистских высказываний Трампа о мексиканцах.

Подробности показаний Трампа неизвестны, но могут стать известны, когда будет происходить судебный процесс

Адвокат истцов, допрашивавший Трампа, на вопросы журналистов ответил только, что «Трамп вел себя так, как вы могли ожидать, что ведет себя Трамп» и «на вопросы Трамп отвечал так, как вы могли ожидать, он на них будет отвечать».

Если в ходе судебного заседания выяснится, что Трамп дал ложные показания, это может ему грозить уголовным делом за дачу ложных показаний под присягой.

Против Трампа сейчас рассматривается в судах как минимум 10 гражданских исков. Так что, его показаний под присягой ждут еще в девяти судах.

▶ В понедельник утром в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных ковидом, скончался четырехзвездный генерал Колин Пауэлл, легендарный и очень неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению своей стране.

Пауэлл родился в 1937 году в Нью-Йорке, в семье иммигрантов из Ямайки. Закончил геологический факультет университета и прошел одновременно курс военной подготовки. И, став лейтенантом, в 1958 году начал службу в армии, в которой прошел путь до высшего звания – четырехзвездного генерала и высшей должности – председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Пауэлл воевал во Вьетнаме. В 1962-1963 годах был советником в Южновьетнамской армии, в 1968 году вернулся во Вьетнам в качестве начальника штаба 23-й пехотной дивизии. По возвращении из Вьетнама в 1971 году учился в университете Джорджа Вашингтона и в Национальном университете обороны, после чего продолжал службу в армии. Стал старшим военным советником министра обороны в администрации Рональда Рейгана Каспара Уайнбергера. В 1986 году командовал американскими войсками в Германии.

В 1987 году стал заместителем советника по национальной безопасности, а вскоре был назначен президентом Рейганом советником по национальной безопасности.

В 1989 году был номинирован президентом Бушем-старшим на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов – прослужил на этом посту до 1993 года, в том числе во время войны в Персидском заливе в 1991 году за освобождение захваченного Ираком Кувейта.

Пауэлл был очень популярным человеком в стране, и многие считали, что он выставит свою кандидатуру на выборах президента от республиканской партии в 1996 году. Если бы он решил баллотироваться, то имел бы все шансы выиграть выборы, но Пауэлл объявил осенью 1995 года, что не будет баллотироваться в президенты, поскольку не считает себя политиком.

В 2001 году президент Буш-младший назначил его государственным секретарем, и Пауэлл возглавлял Госдепартамент до января 2005 года, на протяжении первого срока правления Буша-младшего.

В 2003 году Пауэлл представлял в ООН сфабрикованные ЦРУ обоснования необходимости вторжения в Ирак в связи с тем, что якобы есть доказательства того, что режим Саддама Хусейна производит оружие массового уничтожения. Впоследствии Пауэлл неоднократно сожалел о том своем выступлении, говорил, что верил в истинность данных разведки, считал, что его фактически подставили, и признавал, что эти сведения были ложными.

В 2008 году Пауэлл за две недели до выборов поддержал кандидатуру Обамы, заявив, что в тот момент Америке нужен был именно такой президент. В 2016 году Колин Пауэлл встал в жесткую оппозицию к Трампу, а в 2020 году выступил на предвыборном съезде демократической партии и поддержал кандидатуру Джо Байдена.

Колин Пауэлл болел раком простаты и другим тяжелым онкологическим заболеванием – миеломой со множественными поражениями, и паркинсонизмом. И, хотя он был вакцинирован от ковида, лечение, тяжелая химиотерапия, которую он проходил в связи с лечением миеломы, в качестве побочного действия ослабила его иммунную систему, в связи с чем эффективность прививки была снижена.

О Колине Пауэлле высказались нынешний и бывшие президенты.

Джо Байден:

«Генерал Колин Пауэлл был патриотом непревзойденной чести и достоинства. Он верил в надежду Америки, потому что жил ею. И он посвятил большую часть своей жизни тому, чтобы сделать эту надежду реальностью для многих других. Он воплотил в себе самые высокие идеалы воина и дипломата. Он вел за собой, демонстрируя личную приверженность демократическим ценностям, которые делают нашу страну сильной. Он неоднократно преодолевал расовые барьеры, прокладывая тропу для других, и на протяжении всей своей жизни был предан идее инвестирования в следующее поколение лидеров. Колин Пауэлл был хорошим человеком, которого я с гордостью называл своим другом, и он останется в истории как один из самых великих американцев».

Президент Байден объявил четырехдневный траур в связи с кончиной Колина Пауэлла – флаги наполовину спущены над Белым Домом, всеми федеральными зданиями и не военных базах.

Барак Обама:

«Генерал Пауэлл был образцовым солдатом и образцовым патриотом. Он был в центре некоторых из самых значительных событий нашей жизни».

Джордж Буш:

«Мы с Лорой глубоко опечалены кончиной Колина Пауэлла. Он был велик в служении стране, начиная с того времени, когда он был солдатом во Вьетнаме».

Билл Клинтон:

«Он жил надеждами Америки и всю жизнь работал над тем, чтобы помочь нашей стране, особенно нашей молодежи, соответствовать своим идеалам и самым благородным устремлениям дома и во всем мире».

И (извините) Дональд Трамп:

«Замечательно видеть, как о Колине Пауэлле, который совершил большие ошибки по Ираку и, как известно, по так называемому оружию массового уничтожения, так красиво говорят в связи со смертью в Фэйк Ньюс Медиа. Он был классическим «так называемым республиканцем» ― RINO, всегда первым нападая на других республиканцев. Он совершил множество ошибок, но в любом случае, пусть он покоится с миром!»

Как написал редактор CNN Крис Силиза, для Трампа не существует дна, и он это снова доказал.