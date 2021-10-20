Нацбанк Украины запретит банкам принимать российские рубли на депозиты

Национальный банк Украины (НБК) с 21 ноября запретил украинским финорганизациям принимать российские рубли для пополнения депозитов. Об этом сегодня сообщает «Страна» в Telegram-канале, ссылаясь на соответствующее постановление регулятора.

При этом источники издания в НБУ уточняют, что ограничения касаются только депозитных счетов населения, и не распространяется на все остальные.

Впрочем, в банках запрет НБУ воспринимают иначе и собираются свернуть прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные.

«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — прокомментировал зампред правления одного из украинских банков.