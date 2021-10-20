Мысли о глобальных тенденциях в отрасли контейнерных перевозок

Судоходная отрасль, как и любой другой сектор, чувствительна к изменениям на мировом рынке. Рыночные условия и экономический рост влияют на то, как изменилось и будет развиваться судоходство в будущем.

Если судоходная компания не адаптируется к мировым тенденциям, она окажется позади, а ее логистическая цепочка пострадает. Свободная торговля — это идея, лежащая в основе всех глобальных перевозок, и хотя это вечная основа, индустрия постоянно меняется и адаптируется.

К некоторым изменениям относятся модификация портов для приема больших грузовых судов, контейнеризация, новые технологии и более экологичная отрасль. Вот некоторые подробности об этих глобальных тенденциях в отрасли контейнерных перевозок.

Спрос и предложение

За последние годы в судоходной отрасли соотношение тоннажа и количества судов стало более сбалансированным, что является положительной тенденцией. Сегодня судоходные линии увеличивают тоннаж своих судов, но не количество.

Но суда у этих компаний массивные, что создает дополнительную нагрузку на обслуживающие их порты и операторов терминалов, которые их принимают.

Увеличение давления на порты

Поскольку суда в логистической цепочке становятся все больше, а многие из них превышают 20 000 TEU, это увеличивает нагрузку на порты, создавая неизбежные заторы и конфликты. Маленький порт не может справиться с вместимостью большого судна и не может эффективно обрабатывать груз. Для вашей логистической цепи это означает задержки и снижение удовлетворенности клиентов.

Было бы полезно, если бы перевозчики обращались в различные порты, чтобы распределить нагрузку и избежать узких мест. Рискованно иметь только несколько портов, управляющих большинством крупномасштабных логистических операций.

Нет никакой пользы от конкуренции на открытом рынке, если операторы терминалов заключают договоры только с одним или двумя альянсами, так как это препятствует развитию рынка и создает барьеры для логистических потоков.

Влияние развивающихся рынков

Китай занимает центральное место в спросе и предложении благодаря своему огромному населению и обрабатывающей промышленности. Если покупка товара в китае через посредника, то можете смело обращаться в компанию Анно Данини. Но также появляются новые рынки.

Нигерия, например, растет необычайными темпами. С ожидаемым населением в 440 миллионов человек к 2050 году эта африканская страна становится значительным игроком на мировой арене рынка.

Контейнеризация играет ведущую роль

Возникшая в конце 20-го века, контейнеризация — это практика перевозок, при которой множество единиц товара упаковывается в один большой контейнер. Этот метод транспортировки товаров имеет целый ряд преимуществ, включая сокращение объемов обработки груза, повышение степени защиты груза и снижение стоимости доставки.

В настоящее время промышленные предприятия адаптируют свои товары и продукцию к этому методу контейнерных перевозок, чтобы тратить меньше средств и оптимизировать логистическую цепочку. Некоторые из товаров, преимущественно перевозимых в больших контейнерах, — это торфяной мох, древесина, бумага, удобрения, лом и отходы.

Развитие и экологические проблемы

Технологии и методология в судоходной отрасли адаптируются к более экологичным методам в каждом секторе.

Новые правила заставляют отрасль эволюционировать к более устойчивой модели, а суда и порты адаптируются как можно быстрее. Современные технологии облегчают этот переход, но при этом требуют значительных финансовых вложений для осуществления этих изменений.

Перевозка крупным контейнером — один из самых экологичных видов транспорта, поскольку одно большое судно может взять тонны единиц груза.

Новые технологии влияют на покупателя и продавца

В условиях продолжающейся технологической революции судоходная компания должна сохранять гибкость, чтобы поддерживать стабильную потребительскую базу. Все участники логистической цепочки должны инвестировать в необходимые технологии, чтобы сохранить устойчивость и эффективность судоходной отрасли.

Повышение прозрачности всей логистической цепочки и использование одной общей платформы поможет судоходной отрасли сохранять баланс на каждом шагу.

Переход от RO/RO к контейнеризации

Суда RO/RO — это грузовые суда, предназначенные для перемещения грузов на колесах, которые могут перемещаться на судно и с судна с помощью рампы и колес. В противовес этому растут перевозки в более крупных контейнерах, особенно на внутриевропейском рынке.

Суда RO/RO, несмотря на то, что в настоящее время они являются лидерами каботажных перевозок, становятся все более старыми и менее надежными по мере того, как контейнеризация берет верх.

Вывод

Чтобы оставаться на плаву, судоходная отрасль должна адаптироваться. Как и в любой другой отрасли, если логистическая цепочка не будет развиваться, принимая новые экологичные нормы или более совершенные технологии, она саморазрушится.

Однако если судоходная компания сумеет опередить такие глобальные тенденции, как контейнеризация, усовершенствованные порты и более крупные суда, то в будущем все будет идти гладко.